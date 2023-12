Tortona-Treviso, Vitucci: “Morale alto, ma Derthona è squadra strutturata con un Ross in più”

Sabato 23 dicembre alle 16.30 la Nutribullet Treviso Basket scende in campo per l’ultima trasferta dell’anno solare contro la Bertram Derthona per il tredicesimo turno di campionato. Reduce da tre vittorie consecutive, ma soprattutto dalla bella prova fornita in situazione d’emergenza contro Trento nell’ultima giornata, TVB proverà ad allungare la striscia vincente per proseguire la risalita in classifica. A Tortona rientrano Mezzanotte ed Olisevicius, ancora in dubbio la presenza di Harrison. Derthona attualmente si trova al decimo posto in classifica con 5 vittorie e 7 sconfitte, ma già domani si presenterà con un Colbey Ross (MVP dell’ultimo campionato con la maglia di Varese ed arrivato in settimana dal Buducnost) in più nel motore.

ARBITRI: Lo Guzzo, Bettini e Catani.

MEDIA: diretta in streaming video DAZN (Previo abbonamento) ed Eurosport 2, canale 211 di Sky. Aggiornamenti ed interviste post partita saranno disponibili sulla pagina Facebook di Treviso Basket.

PROSSIMA PARTITA: già attiva su www.vivaticket.it la prevendita per l’ultimo match del 2023 sabato 30 dicembre alle ore 20.30 al Palaverde con Estra Pistoia.

DICHIARAZIONI COACH FRANK VITUCCI

“Arriviamo a questa sfida con il morale alto, dopo due mesi bui ora la squadra ha iniziato a trovare la sua identità e la sua struttura, e lo si è visto nelle ultime partite, specialmente domenica scorsa con Trento al Palaverde dove nonostante tre assenze importanti come Olisevicius, Mezzanotte ed Harrison abbiamo ottenuto una vittoria importantissima dimostrando maturità di squadra e grandi progressi. Domani rientreranno sicuramente Mezzanotte ed Olisevicius che negli ultimi giorni si sono allenati regolarmente con la squadra, per quanto riguarda Harrison speriamo che queste ore portino buone notizie e che possa darci una mano. Tortona è una squadra ben strutturata che nelle ultime stagioni ha fatto molto bene, ora hanno anche Ross che è un’aggiunta importante, l’anno scorso è stato un grande protagonista del campionato e all’esordio sarà certamente un cliente pericoloso che aumenta il tasso tecnico già importante dei nostri avversari. Noi dobbiamo essere molto concentrati su noi stessi, su ciò che stiamo costruendo, cercando continuità per tutto l’arco della partita perchè vogliamo proseguire sulla giusta strada e dare seguito ai nostri buoni risultati di quest’ultimo periodo.”

Uff. Stampa e Comunicazione Nutribullet Treviso Basket