Tortona – Trieste, Maffezzoli: “Per vincere è necessario dimostrare piena maturità sul campo”

Alla vigilia della partita di ritorno con Tortona, prima di salire sul bus e prendere la strada in direzione Piemonte, l’assistant coach Massimo Maffezzoli ha fatto il punto della situazione, parlando dalla sala stampa del palasport triestino “Allianz Dome”.

“La partita con Milano è ormai alle spalle. Si è trattato di una sfida che sicuramente ci ha dato grandi spunti di lavoro su cose che ci torneranno già utili nella prossima partita con Tortona, squadra che è innegabilmente tra le regine di questo campionato. Lo afferma la classifica, lo dicono i numeri e la qualità di quello che i nostri avversari propongono.”

Ancora Maffezzoli: “dovremo fare una partita di grande maturità. Dopo esser stati per 35 minuti alla pari con Milano ed aver ricevuto i complimenti, per provare a vincere contro Tortona dovremo essere maturi come squadra sia nei momenti buoni che in quelli meno buoni. Solo così riusciremo a giocarcela fino in fondo su un campo di una delle squadre non solo più in forma del momento ma anche meglio strutturate”.

Ed infine: “dobbiamo assolutamente rendere una costante l’impegno visto nelle scorse settimane e i risultati portati in campo soprattutto dal punto di vista difensivo. Ciò non solo dimostra l’unità di intenti ma ci dà anche delle possibilità in più nella metà campo offensiva. Affronteremo una squadra che, statistiche alla mano, ha una grande prolificità in questo periodo della stagione; una prolificità che non è data dal singolo giocatore ma dal sistema organizzato per produrre grandi numeri. Mi aspetto una partita dove la difesa di squadra ci dovrà aiutare a risultare consistenti. Dopo la partita di Milano, analizzata quella con Tortona, pensiamo di poter avere qualche arma in più da poter sfruttare nella metà campo offensiva. E’ chiaro che avremo bisogno di fare una partita importante su entrambe le metà campo per provare a vincere a Tortona”.

Fonte: Ufficio stampa Pallacanestro Trieste.