Tortona-Varese, De Raffaele: “Sarà importante limitare la loro propensione offensiva”

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, che torna a giocare davanti al proprio

pubblico contro la Openjobmetis Varese nella gara valida per la 24° giornata del

campionato di Serie A.

A presentare le caratteristiche di Varese è stato, come di consueto, coach Walter De

Raffaele: “Varese gioca tantissimi possessi, è ai vertici del campionato per punti e rimbalzi

e con l’aggiunta di Besson e forse di Gilmore è una squadra offensivamente molto

pericolosa. Poteva avere una classifica diversa, ma ora – a poche giornate dalla fine – tutti

giocano per qualcosa. Sarà molto importante cercare di limitare la loro propensione

offensiva, che non è data solo da Mannion e Besson, che ha avuto un ottimo impatto

anche nelle due partite di Coppa contro Nymburk, ma anche da Moretti, Woldetensae e

McDermott, che sono giocatori molto adatti a produrre un grande volume di gioco.”.

Sugli aspetti più importanti della gara per la Bertram, il capo allenatore bianconero ha

aggiunto: “Dovremo fare molta attenzione cercando di mettere dei granelli di sabbia nel

sistema di gioco di Varese e, davanti al nostro pubblico, servirà essere più solidi e intensi

rispetto a quanto fatto con Scafati”.

UFFICIO COMUNICAZIONE

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA