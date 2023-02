Tortona-Varese, le parole di Ferrero: “Dobbiamo essere lucidi e cinici”

Le parole di Giancarlo Ferrero in vista di Bertram Yachts Derthona Tortona-Pallacanestro Openjobmetis Varese:

«Veniamo da una grande vittoria in casa contro un’ottima squadra come Brescia ottenuta davanti ad un palazzetto infuocato e siamo felici perché avevamo proprio bisogno di un successo per riprendere il nostro cammino dopo la sconfitta contro Trento. Domenica affronteremo Derthona, una squadra solida ed esperta in un campo molto caldo e vogliamo fare del nostro meglio per portare a casa i due punti. Vogliamo provare a riprenderci dal ko dell’andata, ma sappiamo di avere di fronte una formazione con grande talento e ben allenata; come già ripetuto più volte, non si può parlare di sorpresa, anzi, i piemontesi sono ormai una realtà affermata ed il campionato che stanno facendo ne è la prova. Dovremo essere bravi a mettere grande energia, limitando i loro parziali, facendo la nostra partita sia in attacco che in difesa ed essendo lucidi e cinici. Sarà un mese di febbraio molto interessante, stimolante ed emozionante. In campionato, oltre a Derthona, affronteremo anche Milano e poi parteciperemo a questo grande evento che è la Coppa Italia, un traguardo importante per tutta la città, per la nostra società e per i nostri tifosi che stanno già acquistando i biglietti in massa. Al momento però siamo concentrati sulla partita di domenica; poi penseremo a Milano e, infine, alle Final Eight».

UFF.STAMPA PALL.VARESE