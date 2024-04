Tortona – Virtus Bologna, Banchi: “Gara impegnativa e di alto livello”

By

Bertram Derthona Tortona vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, domenica 28 aprile, ore 18.15 PalaEnergica Paolo Ferraris (Casale Monferrato).

Diretta: DAZN e Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: B. ATTARD – A. VALZANI – D. VALLERIANI.

Indisponibili: Devontae Cacok.

Il prepartita di Coach Banchi: “Ci aspetta una gara molto impegnativa contro Derthona. Sarà determinante frenare il talento realizzativo dei nostri avversi, il cui rendimento viene esaltato nelle gare casalinghe, come testimoniato dagli otto successi consecutivi ottenuti in altrettante partite sul proprio parquet. Entrambe le squadre saranno motivate a cercare un successo che permetta di alimentare le rispettive ambizioni di classifica e l’importanza della posta in palio dovrà obbligarci a disputare una gara di altissimo profilo.”

