Tortona-Virtus Bologna, la presentazione con coach Ramondino

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, impegnata nell’affascinante e prestigiosa sfida alla Virtus Segafredo Bologna. La gara è in programma alle ore 20 di domani, sabato 7 gennaio, al PalaEnergica Paolo Ferraris.

A presentare le caratteristiche degli avversari è stato coach Marco Ramondino: “La Virtus lo scorso anno ha vinto la regular season e l’EuroCup e ha fatto la finale Scudetto. Quest’anno si è attrezzata per il ritorno in EuroLega: è una squadra che ha molte soluzioni e nove stranieri, quindi a seconda delle varie necessità e impegni può scegliere quali giocatori sono funzionali. Per questo non è facile immaginare la partita che si giocherà, in quanto essendo una formazione fatta di grandi campioni, il modo di giocare e le soluzioni della Virtus dipendono dagli interpreti in campo”.

“Stiamo cercando di impostare la settimana cercando di trovare le idee generali per la partita – prosegue il capo allenatore bianconero -. Dobbiamo fare una gara diversa per fisicità e iniziativa rispetto all’ultima giocata in casa contro Treviso. Servirà non fare giocare la Virtus con naturalezza perché altrimenti, per talento e quantità di soluzioni sarebbe impossibile da limitare. Affrontiamo un avversario che porta a produrre uno sforzo di altissimo livello sia da un punto di vista fisico che tecnico-tattico. Sarà importante essere disciplinati e non giocare solo con energia, perché commettere errori difensivi, aiuti troppo marcati e rotazioni fuori equilibrio darebbe un grande vantaggio a Bologna”.

Bertram Derthona comunica che tutti i giocatori saranno a disposizione di coach Ramondino per la partita di domani sera.

