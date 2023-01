Tortona – Virtus Bologna, la presentazione di Squarcina: “Affrontiamo una squadra che ci ha spesso messo in difficoltà”

Bertram Yachts Derthona Tortona vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, sabato 07 gennaio, ore 20.00 Palaenergica Paolo Ferraris (Casale di Monferrato).

Diretta Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: PATERNICO’ C. – BONGIORNI A. – NICOLINI A.

Rientra tra i giocatori convocabili Daniel Hackett. Non sarà della partita Nico Mannion a seguito della contusione alla spalla destra riportata nella gara con il Barcelona. Il giocatore verrà monitorato quotidianamente. Out Cordinier, Menalo e Abass.

Le parole dell’ Assistant Coach Iacopo Squarcina alla vigilia della sfida con Tortona: “Affrontiamo Tortona, qualificata con due giornate d’anticipo alle Final Eight di Coppa Italia, una squadra che nella passata stagione ci ha messo in difficoltà. Al nucleo storico di giocatori hanno aggiunto atleti del calibro di Christon, Harper e Radosevic, hanno grande potenziale offensivo e tanti giocatori che viaggiano oltre il 40% da tre punti, diventando così uno dei migliori attacchi delle ultime quattro giornate. Sono anche una delle difese più solide e ciò li rende molto equilibrati in entrambi i lati del campo Li affronteremo in un’atmosfera calda, clima ostico, si prospetta il tutto esaurito. Vogliamo riscattare l’ultima sconfitta in campionato e tornare a vincere anche in LBA”.

