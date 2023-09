Trapani, buon allenamento congiunto con Pistoia

By

Il ritiro in Toscana della Trapani Shark è stato organizzato anche per avere maggiori occasioni di confrontarsi con squadre di valore per avere un precampionato competitivo.

Dopo la bella amichevole disputata il 30 agosto al PalaMacchia di Livorno, il primo match della storia della neocostituita Trapani Shark, la truppa di Parente quest’oggi, al Pala Carrara di Pistoia, ha disputato un allenamento congiunto con Pistoia Basket, formazione che il prossimo anno disputerà la Serie in virtù della vittoria dello scorso campionato di A2.

Obbiettivo salvezza quello del riconfermato coach Brienza che ha allestito un roster con 5 americani riconfermando lo zoccolo duro dello scorso anno: Varnado, Della Rosa, Saccaggi, Wheatle e Del Chiaro.

Per la Trapani Shark, invece, si è trattato di un’importante occasione per confrontarsi con una formazione di assoluto valore per aumentare il feeling di squadra ed oleare sempre di più gli ingranaggi offensivi e difensivi.

I due staff hanno deciso di non registrare i punteggi e di giocare tre quarti da 10 minuti ciascuno ed un ultimo periodo da 5 minuti. Le rotazioni profonde di entrambe le squadre hanno permesso di tenere sempre alti i ritmi di gioco rendendo l’allenamento congiunto assai godibile.

La Trapani Shark ha messo in campo ottimo agonismo e la squadra è sembrata compatta e pronta ad aiutarsi. Tutti gli effettivi, compresi gli aggregati, hanno avuto un minutaggio più o meno similare ed hanno dato il proprio contributo.

Dichiarazioni:

Coach Daniele Parente: “Quello con Pistoia è stato un test molto impegnativo dal punto di vista fisico ma abbiamo fatto buone cose nonostante i grandi carichi di lavoro rendano le gambe pesanti. Proseguiamo il nostro percorso con fiducia cercando di aumentare giorno dopo giorno la conoscenza reciproca e quell’identità difensiva che dovrà contraddistinguerci sempre”.

UFF.STAMPA TRAPANI SHARK