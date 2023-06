Tredici trofei Olimpia Milano nell’era Armani, con 5 scudetti

Lo scudetto 2023 è il trentesimo nella storia dell’Olimpia e rafforza la leadership di un club che non avendo ancora compiuto i 90 anni (succederà nel 2026) può pregiarsi di aver conquistato praticamente una media di un titolo ogni tre campionati disputati. Nel basket europeo, il club con più titoli è il CSKA Mosca con 61 di cui 24 titoli sovietici, 27 russi e 10 della VTB League. Il Maccabi Tel Aviv ha appena il suo titolo numero 56. Il Real Madrid è al terzo posto con 36. In Italia, la Pro Recco di pallanuoto ha vinto 35 scudetti, il massimo in ogni sport.

Il titolo è il 51° nella storia dell’Olimpia, il 13° trofeo dell’era Armani, il quinto scudetto vinto sotto l’attuale proprietà del club. Va a sommarsi alle quattro Coppe Italia e alle quattro Supercoppe, oltre alla Final Four di EuroLeague raggiunta nel 2021. Per effetto di questo risultato, l’Olimpia comincerà la prossima stagione giocando la Supercoppa a fine settembre. Avversaria in semifinale, ancora la Virtus Bologna, in quanto finalista di Coppa Italia (Brescia-Tortona sarà la seconda semifinale).

Il “back to back” è il primo per l’Olimpia dal 1987 quando conquistò in realtà il terzo scudetto consecutivo. Prima della tripletta 1985-1987 però il precedente “back-to-back” risaliva addirittura alla tripletta 1965-1967. Ettore Messina è il primo allenatore a vincere due scudetti con l’Olimpia, consecutivi o no, dopo Giannino Valli e Dan Peterson. Si tratta del terzo scudetto con l’Olimpia per Nicolò Melli. Gigi Datome è il primo italiano dopo Alessandro Gentile nel 2014 a vincere il titolo di MVP della finale. Mario Fioretti ha vinto il quinto scudetto da assistente allenatore; Giustino Danesi l’ottavo da preparatore atletico, il quinto a Milano.

Uff stampa Olimpia Milano