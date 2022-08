Trento, a Carisolo prima in crescendo contro Verona

Il ritiro della Dolomiti Energia Trentino in Val di Non si chiude con l’amichevole di Carisolo contro la neopromossa Scaligera Verona: dopo quattro giorni di allenamenti, in cui Forray e compagni hanno anche vissuto a 360 gradi il territorio, i bianconeri sono scesi in campo per il primo “scrimmage” della loro preseason. In avvicinamento agli appuntamenti ufficiali che si apriranno il 2 ottobre con il primo turno di campionato contro Tortona, i ragazzi di coach Lele Molin e il suo staff al PalaSport di Carisolo hanno così avuto l’occasione di mettere alla prova il proprio lavoro in palestra, misurandosi contro una delle 16 formazioni che prenderanno parte alla LBA Serie A 2022-23.

Ne è venuta fuori una partita piacevole, giocata ad alto ritmo da due squadre ancora alla ricerca delle giuste chimiche ma che non si sono risparmiate dal punto di vista dell’intensità e della grinta, regalando spettacolo al pubblico che ha gremito il palazzetto di Carisolo.

Con Grazulis ancora assente complici gli impegni con la nazionale lettone, a roster per i bianconeri c’era anche il lungo classe ’99 Andrea Donda, aggregato da qualche giorno con la formazione trentina. Le prime fiammate di talento di Spagnolo, la solita leadership di Forray e Flaccadori, l’energia a tutto campo di Udom e Conti, la fisicità e l’impatto di Lockett e Atkins: l’Aquila è cresciuta con il passare dei minuti, segnando 30 punti nell’ultimo quarto per spezzare un equilibrio nel punteggio durato sostanzialmente per tutti i primi 30′ di partita (con il tabellone azzerato ad ogni quarto).

Per la Dolomiti Energia Trentino il miglior realizzatore è un ottimo Mattia Udom da 19 punti e 9 rimbalzi: in doppia cifra a referto anche Diego Flaccadori (16 punti, 5 rimbalzi e 4 assist), Trent Lockett (12 punti e 6 rimbalzi), Matteo Spagnolo (11 punti) e Darion Atkins (10 punti e 7 rimbalzi con 2/3 da tre).

Il prossimo appuntamento di preseason dell’Aquila è in programma domenica 4 settembre con l’amichevole contro il Bayern Monaco a Brunico (palla a due alle 17.00).

UFF. STAMPA AQUILA BASKET TRENTO