Trento – Bologna, Galbiati: «Vogliamo rendere orgoglioso il nostro pubblico»

I bianconeri domenica 15 ottobre alle 18.30 affrontano i freschi vincitori della Supercoppa. La “Il T quotidiano” Arena si prepara ad uno dei big match della stagione: ultimi biglietti disponibili online, presso l’Aquila Store e nei punti Vivaticket del territorio

Dolomiti Energia Trentino (2-0) vs. Virtus Segafredo Bologna (2-0)

3a giornata LBA Serie A UnipolSai | Il T quotidiano Arena, Trento

Domenica 15 ottobre 2023 | ore 18.30 | DAZN

BIGLIETTI DISPONIBILI | Kinesi Injury Report

PAOLO GALBIATI (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sappiamo di essere di fronte a una squadra fortissima, la Virtus Bologna è una big del nostro campionato e una squadra di livello Eurolega. E per noi l’assenza di Kamar chiaramente ci priva di un giocatore importante: però scenderemo in campo senza paura, anzi, con la voglia di giocare la nostra migliore partita possibile con durezza e carattere. Gli infortuni possono capitare, abbiamo un roster che può far fronte a questi imprevisti che fanno parte del gioco, purtroppo. Prendiamo questa partita come una grande occasione per fare un passo in avanti nel nostro percorso di crescita, a maggior ragione sapendo che avremo un palazzetto pieno e carico di entusiasmo e passione: vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi e giocare, come sempre abbiamo promesso di fare, dando tutto quello che abbiamo. Da questo punto di vista l’inizio della nostra stagione è stato confortante: vedo una squadra che si “sbatte”, che mette impegno e volontà in palestra e in partita. Facciamo ancora tanti errori, dobbiamo crescere molto nella comunicazione in difesa e nella transizione difensiva. Però siamo sulla buona strada. Sono felice di vedere alcuni momenti in cui ci passiamo la palla in attacco con il piacere di farlo e con grande fiducia l’uno nell’altro: lavoreremo per aumentare ancora quei momenti e per mantenere dinamica e intensa la nostra pallacanestro».

Ufficio Stampa Aquila Basket Trento