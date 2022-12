Trento-Brindisi, parla Bongi: “Vogliamo riprendere il nostro cammino”

I bianconeri lunedì 2 gennaio alle 18.00 aprono il 2023 con la sfida all’Happy Casa Brindisi tra le mura amiche della BLM Group Arena: l’assistente allenatore toscano presenta una sfida chiave nella volata Final Eight di Coppa Italia

Dolomiti Energia Trentino (7-5) vs. Happy Casa Brindisi (5-7)

13a giornata LBA Serie A UnipolSai | BLM Group Arena, Trento

Lunedì 2 gennaio 2023 | ore 18.00 | ELEVEN Sports

FABIO BONGI (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Stiamo lavorando giorno dopo giorno con l’obiettivo di riprendere il cammino di una crescita di squadra che dall’inizio della stagione c’è stata ed è stata evidente: le due battute d’arresto con Wroclaw e Trieste non ci hanno dato le risposte che cercavamo, lunedì vogliamo tornare sul percorso che ci ha portato lontano nella prima parte di stagione e che era culminato nella vittoria interna contro Milano. Non essere mai al completo chiaramente non ha aiutato la maturazione del gruppo e dell’identità tecnica, ma questi giorni di allenamento ci hanno fatto bene perché abbiamo avuto la possibilità di stare assieme in palestra concentrati su noi stessi. Spagnolo? Una piccola scavigliata ne ha impedito il rientro preparando il match con Trieste, valuteremo giorno per giorno e decideremo lunedì circa il suo utilizzo nella sfida contro Brindisi. L’Happy Casa? Affrontiamo una squadra tosta, che è sempre stata capace di reagire con grande orgoglio a tutti i momenti più difficili della propria stagione: la sconfitta interna con Scafati deve aver bruciato molto, il recupero di Etou e forse anche quello di Harrison però rendono Brindisi un’avversaria particolarmente temibile, anche perché ha caratteristiche contro cui in stagione abbiamo già fatto fatica. La spiccata tendenza agli uno contro uno, in cui servirà uno sforzo extra di tutta la squadra. Saranno cruciali la nostra difesa e il controllo dei rimbalzi».

—

Ufficio Stampa Aquila Basket

Marcello Oberosler