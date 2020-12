Trento-Cantù: le parole di Coach Brienza dopo la vittoria in casa

Dopo 40′ di tutto e il contrario di tutto, break e controbreak, sorpassi e cambi di inerzia, la Dolomiti Energia Trentino batte 74-73 l’Acqua S.Bernardo Cantù nel turno di campionato numero 11 strappando la sua sesta vittoria stagionale in Serie A.

Una vittoria sofferta ma importante per i bianconeri, che pure avevano cominciato il match nel migliore dei modi arrivando anche a +16 ad inizio secondo quarto: poi il rientro di Cantù e un secondo tempo a strappi che ha portato la sfida a risolversi solo negli ultimi istanti, quando una schiacciata di Williams a 6″ dalla fine ha dato il definitivo vantaggio ai bianconeri.

Il centro USA segna 25 punti (21 nel secondo tempo) ed è il migliore realizzatore dei suoi: nel primo tempo i protagonisti assoluti erano stati Gary Browne (14 punti e l’assist della vittoria nell’ultima azione) e Victor Sanders, che chiude a quota 17.

Le parole di coach Nicola Brienza «Siamo molto contenti per questa vittoria, arrivata dopo una partita non bella e con molti alti e bassi. Siamo stati bravi a rimanere lì negli ultimi minuti e fare quello che dovevamo fare a quel punto, alcuni stop difensivi e dei buoni canestri: è stata una partita complicata, solo chi non vive lo sport poteva pensare che Cantù sarebbe venuta qui a Trento pronta ad alzare bandiera bianca. A loro va dato tanto merito per impegno e volontà mostrata, noi non abbiamo avuto abbastanza attenzione e presenza nella lotta a rimbalzo, ne abbiamo concessi davvero troppi. Ci tengo a ringraziare Jeremy per la voglia dimostrata, non si è allenato per tutta la settimana e abbiamo deciso solo stamattina di farlo scendere in campo: ha chiuso la partita con zero punti, ma ha avuto un grande impatto specialmente nel finale».