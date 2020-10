Trento-Cremona: le parole di Coach Brienza prima del match

Il coach della Dolomiti Energia Trentino presenta il posticipo del quinto turno di campionato che vede i bianconeri opposti alla Vanoli Cremona: palla a due domani sera alle 20.45 alla BLM Group Arena.

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «In questa settimana senza trasferte abbiamo avuto l’occasione di allenarci per tre giorni con il gruppo al completo, concentrandoci sugli aspetti importanti in cui dobbiamo crescere di più. I margini di miglioramento della squadra sono tanti e in tutte le fasi del gioco, ed è normale che sia così a ottobre: nelle ultime partite abbiamo mostrato una difesa di buon livello, per esempio, eppure abbiamo comunque commesso alcuni errori. Continuiamo a lavorare e a rimanere concentrati sulla nostra crescita, che in attacco significa riuscire a sfruttare meglio e con più continuità le qualità dei nostri giocatori: serve uno sviluppo collettivo, di tutta la squadra, e credo che stiamo andando nella direzione giusta. Domani ci aspetta una partita tutt’altro che facile, contro una Cremona che arriva all’appuntamento con l’entusiasmo di due vittorie consecutive figlie di altrettante ottime prestazioni: in particolare contro Varese hanno mostrato tutte le loro migliori qualità, l’intensità e la capacità di giocare assieme. Contro la Virtus era invece arrivato un exploit per molti inaspettato, ma che ha evidenziato la qualità e la furbizia del gruppo italiano, con Poeta, Cournooh e Mian che sono veterani di questo campionato e che sanno cosa occorre per vincere a questo livello».