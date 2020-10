Trento-Cremona: le parole di coach Nicola Brienza dopo la vittoria in casa contro la Vanoli

La Dolomiti Energia Trentino strappa di pura voglia la quarta vittoria consecutiva fra campionato e coppa: i bianconeri rimontano al -19 di inizio terzo periodo (57-38) e vincono contro la Vanoli Basket Cremona 85-83 dopo un tempo supplementare. Nel quinto turno di campionato di Serie A UnipolSai arriva il secondo successo dei ragazzi di coach Brienza, splendidi protagonisti in un secondo tempo vissuto in un crescendo di intensità, carattere e colpi di classe.

A finalizzare ci ha pensato il “solito” JaCorey Williams, che ha prodotto un’esplosiva partita da 24 punti e 13 rimbalzi tirando 10/16 dal campo e segnando il canestro della vittoria a 20” dalla fine del supplementare: in doppia cifra anche Victor Sanders, trascinatore nell’ultimo quarto con 16 punti; 10 punti, sette rimbalzi e sei assist per un monumentale capitan Toto Forray.

Le parole di coach Nicola Brienza | «La prima cosa positiva sono i due punti, importanti per la nostra situazione in campionato e che ci servono per il morale, perché con questa abbiamo messo in fila quattro vittorie pesanti. Cremona anche oggi ha mostrato ottime qualità e grande gioco corale, soprattutto nel primo tempo; noi dobbiamo capire che è fondamentale avere fame e cattiveria per tutti i 40’. Abbiamo concesso ai nostri avversari 34 punti nel secondo tempo, overtime compreso, ed è così che dobbiamo giocare. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato il secondo tempo e per la voglia di vincere che hanno dimostrato, e ci tengo a fare una menzione particolare a Luca Conti, perché lavora benissimo ogni giorno in palestra e so che quando c’è bisogno posso contare sul suo apporto. Un complimento anche a capitan Forray, che era in dubbio per la partita dopo essere stato fermo tre giorni e che invece è riuscito a giocare e ad avere un ruolo determinante: ringrazio tutto lo staff medico e atletico del club per l’eccellente lavoro che ha permesso il recupero di Toto per il match».