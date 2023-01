Trento, Flaccadori supera 500 rimbalzi in LBA

By

Coi 4 rimbalzi catturati nel corso del match vinto col punteggio di 90-80 dalla Dolomiti Energia Trentino contro la Openjobmetis Varese nell’ultimo turno della Serie A UnipolSai 2022/23 andato in scena domenica, Diego Flaccadori ha raggiunto e passato quota 500 rimbalzi nel massimo campionato nostrano.

Tale traguardo è stato conquistato dal nativo di Seriate, al momento miglior marcatore bianconero in A con 14.5 punti di media, in sette stagioni e 217 gare disputate nella prima lega nazionale con la maglia dell’Aquila, formazione con cui, in carriera, l’ex Bayern Monaco ha messo assieme una media complessiva di 2.3 rimbalzi e annate anche da oltre 100 rimbalzi agguantati.

È questo il caso, in particolare, della scorsa stagione quando in 30 partite di regular season, sfruttando un minutaggio mai avuto in Italia (31.4), Flaccadori ha tirato giù 117 rimbalzi, un record questo che potrebbe essere battuto tra qualche mese visto che al termine del girone d’andata concluso settimana scorsa il suo tassametro già recitava un eloquente 62.

In attesa di vedere se il cestista di origine bergamasca (autore a inizio stagione contro Varese del suo nuovo career high in Serie A per rimbalzi totali catturati in una singola gara, 9) riuscirà ad aggiornare il suo primato, fermandosi a 501 dopo l’incontro di due giorni fa Flaccadori è diventato il secondo giocatore nel roster della Dolomiti Energia a potersi fregiare di un simil bottino dopo Toto Forray.

Il giocatore di Buenos Aires, davanti a tutti a quota 744, molto difficilmente sarà raggiungibile in questa stagione ma di certo, in virtù dell’attuale media rimbalzi di Flaccadori (4.4 a gara, la migliore della carriera), potrà essere sensibilmente avvicinato dall’azzurro il quale, forte delle tante stagioni ancora davanti a sé, può già realisticamente pensare di operare il sorpasso in un futuro nemmeno troppo lontano.

legabasket.it