Trento, Forray ha superato i 2000 punti in LBA

La Gara 2 dei quarti di finale playoff di Serie A UnipolSai 2022/23 non ha sorriso alla Dolomiti Energia Trentino. La formazione di coach Lele Molin è stata sconfitta col punteggio di 84-81 dalla Bertram Yachts Tortona la quale, in questa maniera, è salita 2-0 nella serie mettendo con le spalle al muro l’Aquila, obbligata venerdì a vincere per evitare lo sweep e l’eliminazione dalla postseason.

Per riuscire in tale missione, la squadra bianconera potrà certamente fare affidamento sul cuore e l’esperienza di Toto Forray, capitano bianconero che ieri, nel secondo confronto con Derthona, ha raggiunto un importante milestone personale.

Coi 9 punti (frutto di un 3 su 6 da tre punti) messi a referto contro i piemontesi, infatti, il playmaker classe 1986 di Buenos Aires ha infranto il muro dei 2000 punti in Serie A, un bottino questo che l’esterno argentino ha messo assieme unicamente indossando la canotta di Trento.

Diventata ormai una seconda pelle, con quest’ultima sulle spalle, a partite dal 2014, Forray ha viaggiato a una media di 6.7 punti a partita e, prendendo parte a 299 incontri (da ricordare, su tutti, quello del career high da 21 punti contro la Reyer Venezia nel gennaio 2018 e quello disputato a Reggio Emilia nel marzo dello stesso anno che l’ha visto siglare una doppia doppia da 10 punti e 11 rimbalzi), alla decima esperienza nel massimo campionato nostrano è così arrivato a superare la prestigiosa barriera del doppio migliaio di punti.

Il giorno dopo Awudu Abass, dunque, il “club dei 2000 punti in Serie A” si è arricchito di un nuovo elemento, il secondo appartenente al roster della Dolomiti Energia dopo Diego Flaccadori il quale, con 2105 punti all’attivo, aveva centrato tale impresa più di un mese fa nel corso della regular season.

Assieme a lui quindi, Forray (il cui tassametro ora per la precisione recita 2004 punti) fa parte della dozzina esatta di giocatori attualmente impegnati ai playoff a poter vantare un tale monte punti nella prima lega nazionale, torneo dove, tra tre giorni, l’esterno sudamericano proverà a scrivere un’altra pagina della sua lunga e avvincente storia cestistica.

