Trento – Fortitudo Bologna, Dalmonte: “Dobbiamo essere bravi e capaci di non dare loro il ritmo partita”

Le parole di coach Dalmonte in vista della sfida esterna contro Trento: “Trento ha fatto molto bene in Eurocup e so quanto sia difficile avere un percorso giusto di livello in Europa quindi complimenti. Squadra di grande atletismo con giocatori con fisicità importante che tramutano in difensività e offensività. Giocano situazioni di uno contro uno e pick and roll. Hanno specialisti e giocatori con licenza come Forray e Williams che sta procedendo numeri importanti. Difensivamente aggredisce molto e altrettanto offensivamente. Noi dobbiamo essere bravi e capaci di non dare loro il ritmo partita e avere noi controllo per non entrare nella tattica del loro ritmo.

Oggi abbiamo fatto allenamento con roster quasi al completo senza il solo Mancinelli; la squadra sta bene e stiamo cercando di allinearci tutti verso la direzione comune e capire in modo definitivo le tracce offensive e difensive. Oggi abbiam fatto un buon lavoro e il lavoro del quotidiano deve essere il mantra per il futuro.

Controllare il ritmo, negare i primi secondi offensivi a Trento dove può essere micidiale. Se riusciamo a negare questi secondi avremo costruito ritmo nostro della partita e potrebbe un essere buon inizio per essere competitivi in partita”.