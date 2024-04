Trento, il miglior Paul Biligha nel successo contro Napoli

By

Grazie al successo per 93-103 sul parquet della Generazione Vincente Napoli Basket, la Dolomiti Energia Trentino ha staccato il pass per la post-season 2024.

I 103 punti segnati superano il massimo stagionale in trasferta per l’Aquila, che in precedenza era di 90 punti (firmato nella trasferta di Brescia alla quinta giornata).

Miglior prova al tiro da tre punti per Trento in stagione, che segna 15 triple su 29 tentativi per il 51,7%, fermandosi a una bomba di distanza dal primato stagionale di 16 firmato contro Brescia.

La Dolomiti Energia ha sempre vinto in stagione quando ha superato il 50% dal campo; oltre al 40/74 di Napoli (54,1%), era già accaduto contro Brescia alla quinta giornata, contro Reggio Emilia alla sesta, contro Venezia alla decima e contro Pesaro alla ventiduesima.

Miglior prestazione in stagione per Paul Biligha che chiude la gara di Napoli con 20 punti in 25 minuti, fermandosi a tre punti dal suo “career high” in Serie A realizzato con la maglia di Cremona nella stagione 2016/17 nella gara contro Reggio Emilia.

Record in carriera, invece, per numero di tiri da due segnati (10) ed eguagliatoil record di tiri realizzati in una gara, risalente al già citato match contro Reggio Emilia dell’annata 2016/17.

Prima “doppia-doppia” stagionale per Derek Cooke Jr. che mette a referto 10 punti con 11 rimbalzi per una valutazione di 21, la più alta nel tabellino di Trento nella gara di domenica.

LEGABASKET.IT