Trento-Milano: le parole di coach Nicola Brienza dopo la sconfitta al Forum

Una Dolomiti Energia Trentino intensa e caparbia gioca un match di grande voglia e carattere al Forum di Milano e costringe la capolista ad un ultimo quarto ai limiti della perfezione per rimanere imbattuta: finisce 82-75 il sesto turno di campionato di Serie A UnipolSai, con i bianconeri capaci di condurre il match per 30′ con determinazione e qualità.

Milano però è troppo forte e troppo esperta, e con un grande ultimo quarto piega la resistenza dei trentini: i bianconeri vedono chiudersi una striscia di quattro successi consecutivi fra campionato e coppa, ma si godono un JaCorey Williams da 15 punti e 15 rimbalzi (record di sempre per un giocatore dell’Aquila in Serie A) e un Gary Browne da 18 punti e otto assist. Doppia-doppia anche per Luke Maye, che chiude con 15 punti e 10 rimbalzi.

Le parole di coach Nicola Brienza «Nella prestazione di oggi ci sono tante cose positive, tutti i ragazzi sono stati bravi ad affrontare con la giusta mentalità una sfida bella e affascinante come quella contro Milano. Al netto della settimana difficile che abbiamo vissuto, non è stato facile anche per la situazione con Sanders che ci ha tolto dalle rotazioni un giocatore importante e che ci ha fatto arrivare con le batterie un po’ scariche nell’ultimo quarto. A quel punto abbiamo fatto fatica in difesa e in attacco, quindi c’è un po’ di rammarico per come è andata: per 30 minuti però abbiamo messo in campo una bellissima partita e per noi questo dev’essere un importante momento di crescita in vista anche delle sfide contro Bursaspor e Sassari della prossima settimana in cui dobbiamo replicare quanto di buono messo in campo nei primi 30’ della partita di stasera».