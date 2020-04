Trento, parla Longhi: ‘Quello che conta è la sopravvivenza delle società’

Intervistato da Il Trentino, il numero uno dell’Aquila Luigi Longhi guarda a quelli che potranno essere gli effetti della pandemia sulle società sportive. Più che alla drammatica situazione attuale – nei confronti della quale può e deve agire solo il governo – il presidente della Dolomiti Energia guarda a quello che il basket nazionale può fare, di fronte ad una crisi così grave, per evitare che siano davvero poche le squadre che potranno iscriversi al prossimo campionato.

“Giocare senza incassi e senza il pubblico sarebbe una tristezza, quello che conta è che a settembre ci siano ancora le società sportive”. Ha poi ammesso che questa è la settimana decisiva per il tentativo di riprendere il campionato, massimo venerdì si deve decidere cosa fare. Poi aggiunge, quasi rassegnato: “Io credo che si debba già pensare alla prossima stagione, più che a quella che abbiamo dovuto interrompere, e fare la conta dei danni per le società sportive, tra mancati incassi e sponsorizzazioni perdute. In questo senso, sta lavorando bene la Lega Basket Serie A. Ancora, dobbiamo verificare quante squadre si iscriveranno ai campionati della prossima stagione. Tante società avranno difficoltà anche in Serie A, bisognerà pensare ad una mutualità, avanzando richieste al governo non per gli stipendi dei professionisti bensì per quelli dei nostri dipendenti, lavoratori normalissimi. Tornando alla domanda, dipende appunto dalle decisioni che verranno assunte dal governo nelle prossime ore”.

La proposta della Virtus Bologna di giocare il finale di questa stagione a luglio e agosto, con i nuovi roster, era irricevibile?

“Sarebbe stato troppo complicato. Avete presente il Taliercio? Vorreste giocarci in agosto? E ce ne sono altri di palazzetti senza l’aria condizionata. Ma poi gli aspetti critici erano altri, ad esempio il fatto di finire la stagione con roster diversi rispetto a quelli che l’avevano cominciata, una cosa molto confusa che in pochi avevano preso davvero in considerazione”.

Nell’ultima riunione con la LegaBasket non è stato affrontato il tema scudetto/promozioni/retrocessioni ma, incalzato dal giornalista trentino, questa è la risposta di Longhi: “Lo scudetto si può assegnare o meno, ma il problema riguarda le retrocessioni e le promozioni dall’A2. E non saprei dare una risposta. D’accordo, Pesaro retrocede perché ha 2 punti. Ma su chi viene? È un bel guazzabuglio”.

Se la stagione finisse così, che voto darebbe all’Aquila Basket 2019/2020?

“Abbiamo raggiunto la Top 16 di Eurocup, è un traguardo che viene spesso sottovalutato ma non è banale come potrebbe sembrare. Abbiamo vissuto di alti e bassi, ma un 7 penso che la squadra lo meriti: quando il campionato è stato interrotto eravamo in forma, saremmo stati una bella mina vagante, avremmo potuto giocarcela con tutti.”