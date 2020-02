Trento, per Lechthaler un mese di stop

Luca Lechthaler, centro della Dolomiti Energia Trentino, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia in seguito alla lesione del menisco laterale del ginocchio destro.

L’intervento, eseguito dal dottor Giorgio Benigni nella mattinata di oggi, è perfettamente riuscito. Per Luca, che dopo essere stato dimesso dall’ospedale Villa Igea inizierà a breve la riabilitazione, lo staff medico bianconero coordinato dal dottor Fabio Diana stima il rientro in campo in quattro settimane.

Uff stampa Aquila Basket Trento