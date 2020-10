Trento-Pesaro: le parole di coach Brienza alla fine del match

Missione compiuta per la Dolomiti Energia Trentino, che sbanca Pesaro 57-71 e coglie il primo successo della sua stagione in Serie A UnipolSai: nel quarto turno di campionato bella prestazione di intensità e carattere per i bianconeri, che hanno confermato i buoni segnali emersi nelle recenti vittorie di coppa con 40’ di grande difesa di squadra coronati dal finale in crescendo per scrollarsi di dosso una Carpegna Prosciutto Pesaro mai doma.

Trento è stata avanti nel punteggio per tutta la partita, arrivando nel secondo quarto anche in vantaggio in doppia cifra: protagonista della serata la coppia di lunghi di coach Nicola Brienza formata da Luke Maye (17 punti e quattro rimbalzi) e JaCorey Williams (15 punti e otto rimbalzi), ma decisivi nel finale anche Jeremy Morgan (tre triple a bersaglio) e Victor Sanders (quattro punti, quattro rimbalzi, tre recuperi).

Le parole di coach Nicola Brienza «Sono molto contento della vittoria di oggi, ovviamente perché è la prima in campionato e poi perché era così che avevamo preparato la gara. Come a Nanterre sapevamo che ci sarebbe servito un grande sforzo fisico e mentale in difesa e siamo stati bravi a farlo: sono stati eccellenti i nostri esterni sugli uno contro uno di Pesaro, sono stati altrettanto bravi i nostri lunghi a limitare le ricezioni di Cain in post. Abbiamo sbagliato qualche buon tiro nel primo tempo che avrebbe potuto darci un po’ di margine in più, ma in generale anche nei momenti di difficoltà in attacco siamo stati bravi a tenere sempre ad alto ritmo e ad alta intensità la nostra difesa, aspetto su cui siamo cresciuti molto rispetto a qualche settimana fa. Ora ci aspetta un doppio impegno di fronte al nostro pubblico, siamo contenti di poter tornare a giocare in casa e vogliamo continuare a crescere e migliorare».