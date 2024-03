Trento – Pesaro, le parole di Sacchetti: “Cercheremo di sfruttare il nostro momento positivo”

Il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Meo Sacchetti ha presentato il match della 22^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet della Il T Quotidiano Arena contro la Dolomiti Energia Trentino: palla a due alle 18:00 di domenica 10 marzo con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:40 di lunedì 11 marzo su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Lo Guzzo, Nicolini e Galasso.

“In settimana ci siamo allenati bene, ora ci attende la trasferta di Trento: un campo non facile ma cercheremo di sfruttare il momento positivo successivo alla vittoria contro Brescia per provare a ripeterci anche a Trento, continuando a fare passi avanti, ad aiutarci a vicenda e con lo stesso spirito visto domenica. La Dolomiti Energia ha iniziato bene la stagione ma poi è stata condizionata dagli infortuni; resta comunque una squadra molto fisica e atletica”.

“Foreman ha portato una bella carica positiva, è molto coinvolto e parla tanto con i compagni di squadra: il suo contributo contro Brescia è stato davvero importante, come anche quello di Totè e Tambone, ragazzo non molto espansivo ma grande professionista. Leo ha tutto per essere un giocatore chiave, ma non deve accontentarsi. Trento – allenata da coach Galbiati – cercherà ovviamente di limitare Foreman ma così facendo libererà spazi per altri nostri giocatori che tirano bene con i piedi per terra”.

