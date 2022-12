Trento-Pesaro, Pentucci: “Loro sono molto fisici, dovremo essere più dinamici”

L’assistant coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Luca Pentucci presenta il match che nella 9^ giornata di Serie A vedrà i biancorossi impegnati domani, domenica 4 dicembre alle 18:30 sul parquet della BLM Group Arena per la sfida casalinga contro la Dolomiti Energia Trentino (match trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, con radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro – FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne, anche sui canali social di Radio Incontro in modalità audio-video con punteggio e in replica su TVRS – canale 13 del digitale terrestre – alle 22 di lunedì 5 dicembre).

“Trento è una squadra che sta vivendo un ottimo momento, come dimostra anche la vittoria ottenuta in settimana in EuroCup contro Gran Canaria, oltre a essere reduce da un bel successo in trasferta in campionato contro Venezia. Si tratta di una squadra molto solida che punta tanto sull’aspetto difensivo e nella quale gli italiani hanno un ruolo chiave, a iniziare dallo spot di playmaker in cui sono presenti Spagnolo e Flaccadori. I lunghi riescono a giocare molto bene sia vicino a canestro che allontanandosi dall’area per trovare soluzioni da fuori. In attacco la Dolomiti Energia gioca in modo semplice ma al tempo stesso efficace. Noi dovremo riuscire a mettere in campo tanta dinamicità per far fronte alla loro fisicità”.

La presentazione di Dolomiti Energia Trentino – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro con Luca Pentucci è disponibile in video a questo link.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro