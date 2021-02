Trento-Pesaro, Repesa: “Siamo al completo, andiamo a Trento pronti e carichi”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa ha presentato il match della 19^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet della BLM Group Arena contro la Dolomiti Energia Trentino. Palla a due alle 17 di domani, domenica 7 febbraio con diretta su Eurosport 2 (canale 211 della piattaforma Sky), in streaming su Eurosport Player e con radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro. A dirigere l’incontro saranno i signori Lanzarini, Perciavalle e Morelli.

“Dopo diverso tempo in settimana abbiamo avuto finalmente la squadra al completo e sono davvero soddisfatto. Tambone è rientrato bene, Delfino sta meglio e si è allenato con intensità. Contro Venezia i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano dato che giocare in otto non è facile. Quando emerge la stanchezza non è semplice prendere delle decisioni giuste in campo, finora la squadra ha sempre lottato con grande voglia e intensità”.

“Domani affrontiamo Trento che sta andando benissimo in Eurocup come dimostra la vittoria conquistata in settimana. Hanno cambiato allenatore, quindi sicuramente c’è stata una reazione. Siamo consapevoli che avremo di fronte un avversario molto fisico e ricco di talento ma noi andiamo a Trento pronti e carichi”, ha analizzato l’allenatore biancorosso.

“Il nostro sistema di gioco ovviamente si basa sulle caratteristiche dei nostri giocatori e sotto questo punto di vista sono soddisfatto. Riusciamo a trovare delle buone soluzioni, creiamo bene tanti tiri, quindi dobbiamo andare avanti così. Justin Robinson è stato determinante in molte partite portando un grandissimo contributo non solo in termini di tiro ma anche di gestione del gioco. Non è soddisfatto di come sta rendendo in questo ultimo periodo, si è scusato ma nell’arco di una stagione gli alti e bassi ci stanno. Abbiamo parlato ma non c’è nessun problema, sono sicuro che tornerà velocemente al livello in cui lo abbiamo visto fino a poche settimane fa”, ha concluso il coach croato.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro