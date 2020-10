Trento-Reggio Emilia: le parole di coach Brienza prima della partita

La Dolomiti Energia Trentino domani sera (ore 20.30, diretta Eurosport 2 ed Eurosport Player) torna di scena sul proprio campo per il secondo turno di campionato Serie A UnipolSai in cui affronta l’Unahotels Reggio Emilia.

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Domani sera affrontiamo una squadra che, al netto della sconfitta contro Milano, sta attraversando un inizio di stagione di grande fiducia ed entusiasmo. Reggio Emilia è una buona squadra, che ha subito trovato nel nuovo playmaker Taylor un punto di riferimento offensivo importante, e credo si dimostrerà un giocatore di alto livello nel nostro campionato. Insieme a lui i biancorossi hanno tanti giocatori con esperienza in Europa, come Bostic, Elegar e Blums, e un gruppo di italiani con un buon vissuto nel nostro campionato capaci di avere grande impatto sulle partite. Siamo felici di tornare a vivere le emozioni di un match di campionato in casa, creano un’atmosfera diversa rispetto a quelle di Supercoppa, e vogliamo mettere in campo tanta energia: l’obiettivo deve essere quello di dare continuità al bel secondo tempo che abbiamo giocato martedì sera a Bursa in EuroCup per prenderci i primi due punti della stagione anche nella regular season di Serie A e di fronte ai nostri mille tifosi. La vittoria in Turchia ci ha dato fiducia, ci ha fatto capire che lavorando nella giusta direzione possiamo continuare a crescere e migliorare. Gli infortunati? Maye sta bene, dopo aver giocato qualche minuto a Bursa in questi giorni si sta allenando con più intensità e più continuità, per noi sarà importante riuscire a inserirlo al 100% il prima possibile; anche Morgan dopo aver saltato la trasferta in Turchia sta meglio, non sappiamo se sarà della partita ma ha portato avanti nel migliore dei modi il suo percorso di recupero assieme al nostro staff medico e atletico».