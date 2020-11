Trento-Sassari: le parole di coach Brienza dopo la vittoria in casa contro la Dinamo

Questa Dolomiti Energia Trentino fa sul serio: straripante vittoria interna dei bianconeri, che battono il Banco di Sardegna Sassari 92-78 al termine di 40’ giocati al limite della perfezione in attacco e in difesa. Il settimo turno del campionato di Serie A UnipolSai è di una Trento sempre in controllo delle operazioni e capace di mettere un freno al miglior attacco del campionato: la terza vittoria in campionato della Dolomiti Energia è la più bella e convincente, il perfetto coronamento di una gran serata in cui cinque giocatori vanno in doppia cifra e la squadra produce 15 palloni recuperati.

Le parole di coach Nicola Brienza | «Siamo davvero contenti di questa vittoria, devo ringraziare e fare i complimenti ai miei ragazzi perché stasera hanno giocato una splendida partita contro una grande avversaria. Abbiamo messo in campo grande intensità ed energia, abbiamo limitato il gioco offensivo di Sassari e tutti i giocatori scesi in campo hanno avuto grande impatto: abbiamo generato tiri aperti in attacco, ma al di là dei 92 punti segnati la differenza l’abbiamo fatta in difesa. Ora ci aspetta una settimana in cui siamo chiamati a una prova di maturità con tre trasferte contro tre buonissime squadra: serviranno mentalità e attenzione per fare un ulteriore step».