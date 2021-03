Trento-Sassari: le parole di coach Molin alla vigilia del match

I bianconeri in mattinata sono partiti in direzione Sardegna: domani sera (palla a due alle 18.00, diretta Eurosport Player) contro la Dinamo padrona di casa il 22esimo turno di campionato al PalaSerradimigni di Sassari.

EMANUELE MOLIN (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Arriviamo a giocare questa partita contro Sassari al termine di una settimana davvero molto impegnativa: domani siamo di fronte a una squadra che ha molto in comune con il Lokomotiv Kuban affrontato in coppa mercoledì. Una squadra fisica, che ha una chiara identità di gioco, che ama corriere in transizione, pericolosa al tiro da fuori e che in tutti i suoi uomini ha grande capacità di coinvolgere i compagni in attacco con tanti passaggi. Il nostro primo obiettivo dev’essere quello di provare a raccogliere e mettere in campo tutte le energie che ci sono rimaste dopo tre partite, due trasferte e 10 giorni molto esigenti dal punto di vista fisico e mentale. Dobbiamo e vogliamo tirare fuori tutto quello che abbiamo per competere contro un’ottima squadra come Sassari».