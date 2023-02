Trento-Sassari, Molin: “Fondamentale limitare il loro ritmo”

Dolomiti Energia Trentino (9-8) vs. Banco di Sardegna Sassari (8-9)

18a giornata LBA Serie A UnipolSai | BLM Group Arena, Trento

Domenica 5 febbraio 2023 | ore 18.30 | ELEVEN Sports

EMANUELE MOLIN (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sassari è una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato all’andata, senza Onuaku è una squadra che si affida ancora di più al tiro da fuori giocando una pallacanestro di grande ritmo e buona organizzazione offensiva e difensiva. Le statistiche dicono che sono i migliori del campionato per la percentuale al tiro da tre e per il numero di assist prodotti: starà a noi trovare il modo di limitare nel migliore dei modi queste pericolosità. La Dinamo è una buona squadra, sorprende per certi versi sapere che non si siano qualificati per la Coppa Italia ma è un’assenza che rende l’idea del grande equilibrio che regna in Serie A. Il momento della squadra? Il gruppo come ho avuto spesso occasione di dire è composto da persone serie e che lavorano con grande consapevolezza e senso di responsabilità: domenica vogliamo giocare una partita “da Trento”. Crawford? Proprio in queste ore ha svolto una risonanza di verifica nel suo processo di riabilitazione, aspettiamo il responso, di sicuro contro Sassari però non sarà della partita. Il mercato? Nessun giocatore del roster è in discussione, l’idea condivisa con il club è quella di rispondere alla criticità del momento legata all’infortunio di Crawford, non ai risultati della squadra. Io in questo gruppo credo molto e non vogliamo cambiare l’assetto della squadra, vedremo se ci sarà l’occasione di aggiungere il profilo “giusto” per caratteristiche tecniche e umane in questo momento della stagione».

Ufficio Stampa Aquila Basket