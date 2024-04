Trento-Tortona, De Raffaele: “Hanno grandissima qualità negli esterni”

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, attesa dalla trasferta sul campo della Dolomiti Energia Trentino, in programma domani alle ore 20 alla Il T Quotidiano Arena.

A presentare le sfide che attendono i Leoni e le caratteristiche dei prossimi avversari è stato coach Walter De Raffaele: “Ci attende un calendario complesso, con quattro gare diverse ma tutte difficili, sia per la qualità delle squadre che affrontiamo che per il fatto che tutte hanno un obiettivo da raggiungere. Trento ha grandissima qualità negli esterni, come ha fatto vedere a Milano dove ha condotto per quasi tutta la partita anche con vantaggi importanti, prima di essere sconfitta nell’ultimo minuto. Dovrebbe rientrare Ellis, che si unisce a Hubb e Baldwin. La Dolomiti Energia corre bene il campo e usa molto il tiro da tre punti: queste due caratteristiche, soprattutto in casa, sono elementi fondamentali del loro gioco. Inoltre, Biligha e Alviti stanno giocando una ottima stagione”.

Sugli aspetti chiave della gara, il capo allenatore bianconero ha aggiunto: “Come al solito, sarà importante conoscere le caratteristiche degli avversari per limitare il loro potenziale. Dovremo essere bravi sia in transizione difensiva che nel controllo dei rimbalzi, perché la Dolomiti Energia è prima in campionato in questa voce statistica. Sarà altresì molto importante curare i dettagli, come il controllo delle palle perse, e avere un’esecuzione di qualità nei momenti cruciali soprattutto sui singoli particolari”.

