Trento-Tortona, Forray: “Stiamo riprendendo ritmo e gioco espressi a inizio stagione, dobbiamo proseguire su questa strada”

Sabato alle 20.00 la Dolomiti Energia Trentino affronta la Bertram Derthona Tortona in un match chiave tra due squadre in piena corsa per un posto playoff: per i bianconeri c’è anche da riscattare il bruciante precedente stagionale, l’83-80 del match di andata a Casale Monferrato arrivato dopo un tempo supplementare.

Sarà anche la partita in cui Forray e compagni scenderanno in campo con una speciale maglia verde per celebrare anche quest’anno l’Aquila Basket Earth Day: tante le iniziative messe in campo dal club nel giorno partita di sabato, quando all’esterno del palazzetto dalle 17.00 prenderà vita il Villaggio Earth Day con campi da basket ma anche stand, percorsi e punti informativi animati dai partner dell’Aquila Basket Earth Day, che quest’anno ha come tema “Il cibo: impatto ambientale e lotta allo spreco”.

TOTO FORRAY (Capitano DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «La spinta del nostro pubblico sarà importantissima: lo è sempre, ma a maggior ragione lo diventa in questo sprint finale in cui ogni partita è decisiva. Per la situazione che stiamo attraversando, gli infortuni e il nuovo “assetto” della squadra, sarà fondamentale vivere al massimo dell’intensità ogni momento della partita. Ci potranno essere delle difficoltà e dei momenti poco brillanti all’interno della partita, e in quei momenti la spinta dei nostri tifosi sarà fondamentale. Mi aspetto un palazzetto infuocato. Manca poco alla fine della stagione, eppure la nostra sfida è quella di continuare il nostro processo di crescita. Stiamo riprendendo il ritmo e il gioco espressi a inizio stagione, dobbiamo proseguire su questa strada: certo, sappiamo che Tortona è una squadra con un roster di altissimo livello, che punta come minimo ad entrare ai playoff e che vorrà continuare a rimontare posizioni dopo un avvio di stagione difficile. Hanno tanti giocatori forti, esperti, che hanno giocato in Italia: dovremo essere concentrati e pronti a “vincere” le tante piccole sfide dentro la partita, a rimbalzo, in difesa, sui palloni vaganti. Servirà massimo focus, gioco di squadra e determinazione».

FABIO BONGI (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Affrontiamo una Tortona che per qualità e talento sta dimostrando di valere alte posizioni di classifica: è una squadra costruita per avere un finale di stagione importante, una squadra fisica che può contare sul talento e la creatività di due giocatori come Dowe e Ross, oltre che sul “motore” di Obasohan e Weems. Ultimamente stanno tirando molto, e molto bene, da tre punti; quindi sarà importante limitare la produzione degli esterni e allo stesso tempo riuscire a difendere il ferro con buona presenza e coinvolgimento a rimbalzo. In attacco dobbiamo trovare ritmo, aprire il campo e fare affidamento sulle nostre percentuali al tiro creando buone occasioni; stiamo lavorando per trasformare le difficoltà e le nostre oggettive mancanze in opportunità, giorno dopo giorno in palestra e il fine settimana in partita».

Uff stampa Aquila Basket Trento