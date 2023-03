Trento-Tortona, la presentazione di Bongi e Udom

I bianconeri nel 22esimo turno di regular season in Serie A cercano l’impresa contro la terza forza del campionato: in palio due punti dall’alto peso specifico nella lunga volata playoff dell’Aquila. Palla a due alle 20.00, biglietti disponibili online e all’Aquila Basket Store

Dolomiti Energia Trentino (11-10) vs. Bertram Yachts Derthona Tortona (15-6)

22a giornata LBA Serie A UnipolSai | BLM Group Arena, Trento

Sabato 18 marzo 2023 | ore 20.00 | Eurosport 2, ELEVEN Sports

BIGLIETTI DISPONIBILI! – Kinesi Injury Report

MATTIA UDOM (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Domani ci aspetta una sfida affascinante e durissima, contro una squadra molto forte che esprime un’ottima pallacanestro: Tortona ha dato continuità ad un gruppo che l’anno passato ha raggiunto la semifinale e sta ottenendo grandi risultati, in più ha tanti ottimi giocatori. Daum, tanto per fare il nome di un pariruolo contro cui dovrò confrontarmi più direttamente, è uno dei giocatori con più qualità in tutta la Serie A in quel ruolo. Insomma non sarà facile ma affrontiamo questa sfida con ambizione, grinta e voglia di metterci alla prova. La mia stagione fino a oggi? Ho avuto molti alti e bassi, dovuti anche ad un po’ di problemi fisici che soprattutto da gennaio mi hanno limitato: ora però mi sento molto meglio ed arriva il momento più importante della stagione. Credo che quando giochiamo al massimo del nostro potenziale possiamo davvero battere chiunque, ma allo stesso tempo non possiamo permetterci di togliere il piede dall’acceleratore o non essere concentrati, con l’equilibrio di questa Serie A. Vogliamo prenderci i playoff, sarebbe un grande risultato, e anche in EuroCup continueremo a combattere e a provarci fino alla fine».

FABIO BONGI (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Tortona in questo momento sta esprimendo un basket di alto livello, è una squadra che tra i suoi punti di forza ha una compattezza e una collettività tecnica che concretizza nel migliore dei modi il “credo” dello staff tecnico. Il sistema di gioco della Bertram sa esaltare le caratteristiche dei giocatori più di talento che hanno a roster, penso a Christon e Harper, o allo stesso Daum. Mi aspetto una partita molto combattuta, in cui dovremo farci trovare pronti a difendere il campo di casa e mostrare il nostro volto migliore. I due precedenti stagionali con Tortona? La sconfitta con rimonta subita all’andata ci insegnò molto, a Torino in Coppa Italia giocammo una partita gagliarda ma non fu abbastanza: era un contesto diverso da quello del campionato, in ogni caso. Noi oggi arriviamo da un successo contro il Buducnost che ci ha dato grande fiducia ed entusiasmo, la Bertram ha vinto mostrando grande solidità contro Verona e ha sfiorato l’impresa a Bologna contro la Virtus giocando un match di livello superiore».

