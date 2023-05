Trento-Tortona, quarti gara 3: la presentazione con Molin e Flaccadori

Dolomiti Energia Trentino, Flaccadori e coach Molin verso la decisiva sfida di gara-3: «I playoff a Trento sono emozione: daremo tutto, con e per il nostro pubblico»

I bianconeri nel terzo atto dei quarti di finale playoff scudetto devono battere Tortona per allungare la serie e giocare gara-4 domenica sera: la Bertram è a una vittoria dalla seconda semifinale consecutiva, ma i bianconeri contano sull’effetto BLM Group Arena per riaprire i giochi. Palla a due venerdì alle 20.00, apertura porte dalle 18.00: biglietti disponibili online, all’Aquila Store e alle casse del palazzetto

#3 Bertram Derthona Tortona (18-12) vs. #6 Dolomiti Energia Trentino (15-15)

Gara-3 Quarti di Finale Playoff LBA Serie A UnipolSai (Serie: 2-0 Tortona) | BLM Group Arena, Trento

Venerdì 19 maggio 2023 | ore 20:00 | Eurosport 2; Eleven Sports

La Dolomiti Energia Trentino

Vincere gara-3 per tenere aperta la serie e tornare in campo domenica sera: è questo l’obiettivo della Dolomiti Energia Trentino, che sotto 2-0 nella serie dei quarti di playoff Scudetto di Serie A si trova a una sola sconfitta dall’eliminazione che chiuderebbe la stagione 2022-23 dei bianconeri. Contro Tortona Forray e compagni hanno giocato due partite che si sono risolte solo nel finale punto a punto, e ora con la serie che si sposta alla BLM Group Arena potranno contare anche sulla spinta e sull’energia del pubblico di Trento. In via Fersina si gioca la partita ufficiale numero 52 della stagione: tutti a disposizione i giocatori del roster bianconero.

Le parole dei protagonisti

DIEGO FLACCADORI (Playmaker Dolomiti Energia Trentino): «La serie si sposta a Trento: abbiamo bisogno anche della spinta di un palazzetto bello carico e del supporto dei nostri tifosi per vincere gara-3 e intanto allungare la serie. Questi playoff li stiamo giocando perché siamo stati bravi a conquistarceli, ma ora per vincere c’è bisogno di dare tutto, non è un discorso solo tecnico o tattico ma di cuore e di testa. I playoff storicamente a Trento significano emozione, coinvolgimento, senso di insieme: l’atmosfera sarà quelle delle grandi occasioni, vogliamo regalare al nostro pubblico una grande partita e al tempo stesso sentirci spinti dal loro entusiasmo. Abbiamo già dimostrato di potercela giocare con Tortona, ci serve fare quell’ultimo passo che ci è mancato in gara-2: la forza dei nostri avversari sta nella loro solidità e nella loro capacità di avere tante armi al loro arco, ma se giocheremo con la giusta concentrazione e con il senso di lotta che abbiamo dimostrato di poter mettere in campo, avremo davvero una chance di strappare la vittoria».

EMANUELE MOLIN (Allenatore Dolomiti Energia Trentino): «Apro con una breve parentesi, facendo i complimenti ai nostri “cugini” del volley per la vittoria dello Scudetto e ad Angelo Lorenzetti per il grande risultato conseguito. Per quanto riguarda la nostra gara-3, sappiamo che la sfida che ci aspetta è impegnativa, ma credo che l’orgoglio per un tifoso sia proprio essere presente e spingere la propria squadra a superarsi. Fare risultato contro un’avversaria di valore come Tortona darebbe ancora più soddisfazione. Noi dobbiamo fare meglio di gara-2, senza se e senza ma. Dobbiamo avere più energia a difesa e a rimbalzo, aspetti che ci metterebbero in condizioni di poter anche attaccare con maggiore qualità e disciplina. Sarà una bella partita, da giocare e da vivere, in cui ogni istante sarà fondamentale per la serata e per la serie: tutti siamo chiamati a dare il proprio contributo al massimo dell’intensità e dell’efficacia».

Le prime due partite dei quarti di finale Playoff

GARA-1, Tortona – Trento 79-78

Una prodezza di Semaj Christon a fil di sirena permette a Tortona di strappare il successo di gara-1: l’Aquila gioca una partita di grande solidità e carattere fermando le principali bocche da fuoco dei padroni di casa, nel finale punto a punto trova il canestro del vantaggio di Spagnolo a 8″ dalla fine. Poi l’arcobaleno di Christon gela Forray e compagni.

GARA-2, Tortona Trento 84-81

Dopo un primo tempo equilibrato ma in cui la Dolomiti Energia segna poco (41-34), padroni di casa allungano nel terzo quarto grazie a uno scatenato Christon: Trento rimonta e si porta in scia nel finale, ma i canestri di Grazulis (19 punti) e Spagnolo (17) non bastano ad evitare il 2-0 piemontese nella serie.

Il calendario della serie:

EV. GARA-4

Domenica 21 Maggio 2023

Dolomiti Energia Trentino – Bertram Yachts Derthona Tortona | Ore 17.30 (BLM Group Arena)

//

EV. GARA-5

Mercoledì 24 Maggio 2023

Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino | TBD (PalaFerraris)

