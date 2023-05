Trento-Tortona, quarti gara 3: la presentazione di coach Ramondino

Vigilia di gara 3 dei quarti di finale playoff per la Bertram Derthona, che sarà di scena domani, venerdì 19 maggio, alle ore 20 alla BLM Group Arena di Trento.

A presentare la gara che attende i Leoni è stato, come di consueto, coach Marco Ramondino: “Giocare in trasferta comporterà uno sforzo e un dispiego di energie maggiore soprattutto per la capacità di Trento di difendere duro ed esaltarsi correndo in contropiede con i loro esterni e i loro lunghi che sono punti di riferimento vicino a canestro. Trento è una squadra tipicamente da playoff, dura, organizzata, che gioca con fisico e con tanti atleti che possono essere protagonisti: come noi, in stagione ha legittimato e dimostrato di essere una formazione di alto livello”.

“In stagione regolare e nei playoff non si possono fare calcoli e bisogna giocare ogni partita al massimo – aggiunge il capo allenatore bianconero -: al di là dei risultati, la serie è stata molto equilibrata. Il ritorno di Harper ci dà una rotazione in più negli esterni e rappresenta un grosso valore aggiunto, in quanto è forse l’unico del reparto con struttura e atletismo. Questo ha portato a maggiori soluzioni ed energie, oltre che a una buona distribuzione dei minuti tra tutti i giocatori”.

Bertram Derthona comunica che, con l’eccezione di Grant Basile, tutti i giocatori sono a disposizione di coach Ramondino per la partita di domani.

