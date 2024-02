Trento – Treviso, Bowman: “Obbligati a vincere”

Ultimo appuntamento in campionato per la Nutribullet Treviso Basket prima della sosta per Coppa Italia e per le partite delle nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Campionati Europei. Ad attendere gli uomini di Frank Vitucci è la Dolomiti Energia Trentino domenica alle 17.30 alla ilT Quotidiano Arena di Trento, sfida valida per la 20° giornata della Serie A UnipolSai.

TVB si presenta a Trento con il desiderio di lasciarsi subito alle spalle la sconfitta casalinga contro la Virtus Bologna ed approcciare le tre settimane di sosta nel migliore dei modi prima di affrontare le ultime dieci partite del campionato. Attualmente, la Nutribullet occupa il penultimo posto in classifica con cinque vittorie e quattordici sconfitte.

Seconda sfida casalinga consecutiva invece per la Dolomiti Energia, che nel turno precedente ha avuto la meglio su Varese per 90-84 ed in settimana ha affrontato l’ultima giornata di Eurocup in casa dell’Aris Salonicco. Trento si trova all’ottavo posto in classifica ed in stagione ha vinto dieci partite sulle diciannove disputate. Rispetto al match di andata, l’Aquila ha inserito nel proprio roster Matthew Mooney e salutato Myles Stephens.

ARBITRI: Rossi, Quarta e Noce.

MEDIA: diretta su DAZN previo abbonamento.

GLI EX: due gli ex tra le fila dei padroni di casa: Davide Alviti, a Treviso dal 2018 al 2020, e Derek Cooke Jr, visto in maglia TVB nella passata stagione. Quattro invece le stagioni vissute da Andrea Mezzanotte a Trento prima di arrivare nella Marca via Brindisi.

PRECEDENTI: dieci i confronti diretti tra Nutribullet Treviso Basket e Dolomiti Energia, otto nella massima serie e due in Supercoppa. TVB ha vinto sette dei dieci precedenti, tra cui quello del campionato in corso. All’andata, la Nutribullet ha battuto l’Aquila per 86-78 con 26 punti di Bowman, 17 di Robinson, 16 di Allen e 13+19 rimbalzi di Paulicap.

DICHIARAZIONI KY BOWMAN:

“Non possiamo avere altro obiettivo che vincere, sta a noi presentarci con la giusta mentalità e scendere in campo aggressivi dal primo all’ultimo minuto. Sappiamo che dobbiamo fare una grande prestazione sotto ogni punto di vista per avere la meglio su Trento. Ogni partita per noi è fondamentale, a prescindere dall’avversario, sappiamo che dopo la Dolomiti Energia ci sarà la sosta, quindi portare a casa il risultato potrebbe essere ancora più importante. Trento è una squadra che ama giocare ad alto ritmo e dovremo provare a limitare le loro qualità in contropiede, l’unico modo per farlo è rimanere concentrati in difesa e rimanere ‘locked in’ tutti insieme verso il nostro obiettivo”.

Francesco Maria Cernetti

Responsabile Stampa e Comunicazione

UNIVERSO TREVISO BASKET S.R.L.