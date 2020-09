Trento – Treviso, la sala stampa di coach Nicola Brienza alla fine della partita

La Dolomiti Energia Trentino parte bene, scivola in basso con un difficile secondo periodo, risale con coraggio e carattere fino a strappare il primo successo stagionale.

La De’ Longhi Treviso cede 90-79 dopo una lunga rincorsa dei bianconeri, che dopo aver chiuso sotto di 13 punti il primo tempo torna in scia ai veneti e mette la freccia nel finale.

Le parole di coach Nicola Brienza | «Abbiamo cominciato la partita col verso giusto, poi abbiamo avuto un calo di concentrazione che abbiamo pagato caro alla fine del primo e nel secondo quarto: in primis in difesa, ma anche in attacco, quando abbiamo mosso poco la palla finendo per perdere molti palloni. I ragazzi però poi sono stati molto bravi a rientrare dall’intervallo con lo spirito giusto, quello mostrato già nei primi minuti: nel complesso, escluso il secondo quarto, abbiamo difeso con continuità ed energia. Questo aspetto per noi è fondamentale: se riusciamo a esprimere una difesa di squadra valida poi abbiamo il talento e le qualità per trovare buone soluzioni in attacco. Sono contento per la reazione della squadra e per la voglia di vincere che ha dimostrato, i punti di Browne ovviamente hanno fatto molto comodo ma hanno avuto significato proprio perché abbiamo messo in campo una buona difesa. Ora andiamo a Treviso per continuare a crescere e fare qualche altro passetto in avanti».

fonte: Ufficio Stampa Aquila Basket