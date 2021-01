Trento – Treviso, le parole di Sokolowski

Michal Sokolowski, ala polacca di TVB, ha presentato il match, spiegando: “Arriviamo da una pausa di due settimane, in cui abbiamo lavorato molto bene in allenamento. Ci siamo concentrati sia sull’attacco che sulla difesa, quindi speriamo di aver risolto i nostri problemi. Si tratta anche della prima partita del girone di ritorno: abbiamo avuto modo di conoscere la Lega e di conoscerci meglio tra di noi rispetto all’inizio della stagione – e questo è sicuramente un bene. Trento ha perso l’ultima gara di Eurocup, perciò saranno sicuramente “affamati” nella prossima partita. Non sarà una sfida facile per noi e loro saranno duri sin dal primo minuto. Dunque, dobbiamo giocare duro, tenere alto il ritmo e dare il nostro meglio, soprattutto in difesa, che in questa prima parte di campionato è stata il nostro punto debole. Come detto in precedenza, abbiamo lavorato bene e siamo carichi per tornare in campo.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.