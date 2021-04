La terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei di campionato, lancia la Dolomiti Energia Trentino al settimo posto in classifica in Serie A: i bianconeri battono l’Allianz Pallacanestro Trieste 81-69 dopo 40′ sempre in vantaggio e salgono a quota 22 punti in graduatoria, confermandosi in corsa per un posto playoff e allontanando in maniera decisa gli ultimi posti della classifica.

L’Aquila vola via già nel primo quarto e non si volta più indietro, resistendo ai tentativi di rimonta di una Trieste mai doma grazie alla qualità della propria difesa e alle giocate di talento dei suoi realizzatori principali: altra serata da dominatore d’area per JaCorey Williams, che chiude con 26 punti e quattro rimbalzi; bella doppia-doppia per Luke Maye, che ne infila 16 con 11 rimbalzi. In doppia cifra a referto anche Kelvin Martin (11 punti) e un brillante Gary Browne da 16 punti, nove rimbalzi e quattro recuperi.

Le parole di coach Lele Molin | «La squadra è stata davvero brava ad impattare bene la partita: viste le assenze nelle rotazioni e il tipo di partita di domenica da cui eravamo reduci, non era scontato per una squadra come noi essere capaci di ricaricare le batterie, anche a livello di energie mentali. Il vantaggio così ampio nel primo quarto poi ha influenzato tutta la partita, nel secondo tempo abbiamo un po’ sofferto specialmente contro la difesa a zona, ma siamo contenti di aver fatto bottino pieno oggi, perché oltre alla vittoria abbiamo anche ribaltato la differenza canestri. Ora giochiamo le ultime tre partite di regular season con uno stato d’animo diverso».