Trento-Varese, le parole di Bulleri: “Dovremo controllare ritmo e rimbalzi”

Ecco le parole di coach Massimo Bulleri in vista di Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese:

«Trento è senza dubbio una delle squadre più in forma del momento e lo sta dimostrando sia in Italia che in Europa. Sarà fondamentale l’approccio alla partita, ma altrettanto importante sarà controllare il ritmo della gara ed i rimbalzi per evitare di farli correre in campo aperto. A livello difensivo dovremo essere aggressivi, solidi e concreti. La vittoria contro Roma ci ha dato una grande iniezione di fiducia perché era ciò che ci mancava di più in assoluto; vogliamo continuità sotto questo punto di vista pur consapevoli della difficoltà della partita che ci aspetta. Faremo il possibile per giocare la nostra pallacanestro fino alla sirena finale. Jones? Dire che è dispiaciuto è un eufemismo e lo stesso vale per noi. Purtroppo a volte il destino gioca dei brutti scherzi. Gli siamo vicini e faremo per lui tutto ciò che è in nostro potere. Il nostro augurio è che possa tornare in campo il prima possibile».

Uff.Stampa Openjobmetis Varese.