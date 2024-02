Trento – Varese, Moretti: “Servono 40 minuti al nostro ritmo”

Le parole di Davide Moretti in vista di Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese:

«La vittoria contro Cremona in occasione dell’ultima partita di LBA è stata veramente importante, soprattutto perché è arrivata dopo due sconfitte contro Venezia e Virtus Bologna. Eravamo già riusciti ad invertire la rotta in FIBA Europe Cup vincendo contro Chemnitz, una squadra veramente tosta, e quindi volevamo dare continuità al nostro buon momento. Siamo stati molto contenti di questa vittoria anche perché è arrivata davanti un pubblico davvero importante; anche se eravamo in trasferta, abbiamo sentito il calore da parte dei tifosi che ci hanno dato la spinta per ottenere due punti fondamentali. Vogliamo continuare così anche in vista della sfida contro Trento. La Dolomiti Energia è una squadra di alto livello che ha fatto una prima parte di stagione veramente ottima; sta attraversando un momento di difficoltà, ma cercherà di imporre il suo gioco soprattutto perché gioca in casa. Dal canto nostro vogliamo dar seguito alla vittoria della settimana scorsa preparandoci al massimo per giocare 40 minuti al nostro ritmo. Solo facendo così potremo portare a casa i due punti».

UFF.STAMPA OPENJOBMETIS VARESE