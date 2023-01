Trento-Varese, Reyes: “Vogliamo iniziare il ritorno con il piede giusto”

Le parole di Justin Reyes in vista di Dolomiti Energia Trentino-Pallacanestro Openjobmetis Varese:

«Veniamo da una grande partita contro Napoli grazie alla quale abbiamo continuato il nostro percorso di crescita; era importante vincere per riuscire ad avere una buona posizione nella griglia delle Final Eight di Coppa Italia. Personalmente è stata la mia prima partita dopo sei settimane di stop legate all’infortunio; da una parte non volevo che il mio rientro destabilizzasse troppo l’equilibrio della squadra, ma dall’altra volevo comunque essere me stesso nel modo di giocare. Ho seguito le indicazione dello staff medico e del preparatore e quindi sapevo che avrei potuto dare il 100% e tutto è andato come doveva. È stato un periodo di alti e bassi ma è stato bello tornare in campo e respirare l’energia e l’ambiente del palazzetto di Masnago. Sentire il calore e l’affetto dei tifosi è stato speciale; a dir la verità già nei giorni prima avevo ricevuto tanti messaggi di vicinanza da parte loro con manifestazioni che mi hanno fatto sentire parte del gruppo anche non giocando, come succede in una vera e propria famiglia. Domenica affrontiamo Trento ed è importante iniziare il girone di ritorno con il piede giusto; ci ricordiamo benissimo come è finita la gara di andata e dobbiamo dimostrare che quel risultato, frutto di un tiro allo scadere, non doveva essere quello. Dobbiamo fare di tutto per ricambiare il favore».

UFF.STAMPA PALL.VARESE