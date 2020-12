Trento-Venezia: le parole di coach Nicola Brienza in vista del match di domenica

Domenica contro Venezia (ore 17.00) i bianconeri tornano in campo dopo la finestra FIBA nel decimo turno di campionato Serie A UnipolSai.

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Domenica torniamo a giocare e lo facciamo contro una grande squadra come Venezia: la Reyer nelle ultime settimane ha sicuramente affrontato un periodo non facile, figlio del Covid e degli infortuni, ma io e tutta la squadra abbiamo grandissimo rispetto per loro, come club e come team. Sappiamo che saranno pronti alla partita, perché hanno un gruppo e un coach con grande senso della squadra, orgoglio e forza mentale e lo hanno dimostrato più e più volte, anche negli ultimi giorni con la doppia sfida contro Bourg in EuroCup. Non possiamo commettere l’errore di pensarli non pronti a giocare questo match, perché sono già sicuro che andranno oltre alle difficoltà e giocheranno la loro partita gagliarda di personalità, qualità e carattere. Noi al netto degli infortuni abbiamo lavorato bene in questi giorni, abbiamo vissuto una buona settimana di lavoro che ci è servita anche per recuperare energie e piccoli problemi e prepararci fisicamente per questa parte di stagione che si apre domenica. Abbiamo voglia di ricominciare a giocare, contro Venezia ci aspetta subito un test importante e vogliamo farci trovare pronti: sarà fondamentale la nostra forza mentale e riuscire a mettere in campo una prestazione di grande attenzione e concretezza per tutti i 40′ di gioco».