Trento – Venezia, parla Mazzola:”In ogni partita vogliamo fare un passo in avanti”

“La partita con Trento, come contro qualsiasi altra squadra in questo momento, la vedo come un ulteriore step importante per creare basi solide per obiettivi a breve e lunga durata. Abbiamo la volontà di essere protagonisti in tutte le competizioni e in ogni partita vogliamo fare un passo in avanti.

Mi aspetto questo dalla partita di domani. Con Trento, inoltre, è sempre una partita particolare perché negli ultimi anni ci sono state sfide epiche che resteranno negli annali. Sarà bello giocare ancora con il pubblico come è successo al Taliercio, è una parte fondamentale dello spettacolo”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia