Trento-Virtus, Brienza: «Giocatori, staff, pubblico: contro questa Bologna dovremo essere tutti in missione»

Dolomiti Energia Trentino (7-8) vs. Segafredo Virtus Bologna (13-2)

17a giornata Serie A | BLM Group Arena | dom 05.01 | h 17.30 | Eurosport Player

Game Notes (.pdf) | Kinesi Injury Report

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «La Virtus è prima in campionato, ha vinto il suo girone di regular season in 7DAYS EuroCup, sta disputando un eccellente stagione ed è reduce da due larghe vittorie di prestigio, nel derby contro la Fortitudo e poi contro Milano, che le hanno dato sicuramente ancora più fiducia ed entusiasmo. Hanno un roster che li rende fra i principali candidati a vincere l’EuroCup, hanno uno dei migliori allenatori d’Europa: non partiamo sconfitti, ma per vincere questa partita abbiamo bisogno di una performance di altissimo livello. Dovremo essere tutti in missione, tutti concentrati e desiderosi di rimanere dal primo all’ultimo minuto dentro la partita senza mai mollare di un centimetro: i giocatori, noi dello staff, e anche il palazzetto che so essere sold-out già da qualche giorno e che sono certo ci potrà dare una grossa spinta. Nelle ultime due vittorie con Trieste e Varese abbiamo mostrato passi in avanti, specialmente in difesa, e questo deve essere il punto di partenza su cui costruire gli ulteriori progressi che questa squadra sta lavorando per ottenere. Teodosic e Markovic? Sono dei grandi campioni, ma Bologna è molto di più: non possiamo pensare di togliere ai nostri avversari tutte le loro armi, il nostro obiettivo prima di tutto deve essere quello di giocare nel miglior modo possibile la nostra pallacanestro».

—