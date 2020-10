Treviso – Brescia, le parole di capitan Imbrò

Le parole del capitano Matteo Imbrò in vista della terza giornata di campionato contro la Germani Brescia:

“Sarà sicuramente una partita difficile. La Germani Brescia è una squadra veramente tosta, gioca anche una coppa europea. Ieri, per esempio, hanno giocato un’ottima partita contro il Ratiopharm Ulm. Nel loro roster ci sono giocatori esperti e di stazza, quindi noi dovremo cercare di fare meglio di quello che abbiamo fatto vedere nell’ultima gara contro l’Olimpia Milano. Dobbiamo provare ad andare meglio a rimbalzo, ad essere più fisici in difesa e a giocare con più coraggio e sfrontatezza in attacco, questi sono avversari con cui non si può fermarsi mai e starà a noi interpretare bene la partita.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.