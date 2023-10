Treviso – Brescia, Vitucci: “Dobbiamo migliorare su tante cose”

Seconda giornata di campionato ed esordio casalingo per la Nutribullet TrevisoBasket che debutta con la nuova squadra al Palaverde di fronte al proprio pubblico, avversaria la Germani Brescia.

Si gioca domani, sabato, alle 20.30, arbitri Mazzoni, Bettini e Patti.

Squadra al completo per TVB. Nella prima giornata la Nutribullet è uscita sconfitta con onore (86-80) dal Mediolanum Forum con l’Olimpia Milano, mentre la Germani ha vinto 81-79 in casa con Pesaro. Ex di turno in casa bresciana il montebellunese Nicola Akele.

MEDIA – diretta televisiva sul satellite sul canale Eurosport 1 (210 bouquet Sky), diretta web (previo abbonamento) in streaming su DAZN. Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook e Instagram di TrevisoBasket.

DICHIARAZIONI

COACH FRANK VITUCCI

Prima in casa con una “big” come Brescia, su cosa avete lavorato di più in settimana dopo il responso del campo nella prima uscita a Milano? “Siamo all’inizio di campionato, quindi ci sono ancora tante cose su cui lavorare, specie per una squadra nuova come la nostra. A Milano abbiamo registrato alcuni aspetti positivi, ma anche tante cose su cui dobbiamo e possiamo migliorare con il lavoro quotidiano.”

Brescia squadra di grandi ambizioni, quali sono i pericoli maggiori?

“Loro hanno allungato il roster rispetto allo scorso anno, hanno una rosa più profonda con nomi importanti, che si candida ad essere una protagonista assoluta del torneo come visto anche in Supercoppa. Hanno giocatori esperti, almeno due veterani per ogni ruolo e pochi punti deboli, con pericolosità diffusa e due giocatori importanti che fanno da guida come Della Valle e Christon, elementi di spessore. Noi dovremo alzare il livello della nostra prestazione di pari passo con le richieste di questa partita contro un’avversaria molto forte. Siamo al completo, la mia squadra è in buona salute e ci prepariamo negli ultimi allenamenti per dare il meglio in campo domani in questo esordio al Palaverde.”

Squadra con tante novità, sarà una bella emozione la “prima” al Palaverde? “Finalmente possiamo giocare di fronte al nostro pubblico nella nostra casa, il Palaverde! C’è quell’emozione e tensione positiva in squadra per questo esordio casalingo che ci aiuterà a dare il nostro meglio, il pubblico e l’ambiente saranno una spinta in più per un match molto complesso contro una avversaria di rango.”

BIGLIETTERIA PER LA PRIMA IN CASA

La prevendita è attiva ON LINE su www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket. Ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto. Casse del Palaverde aperte per la vendita dei biglietti a partire dalle 19.00.

