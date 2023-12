Treviso-Brindisi, Vitucci: “In questo momento le parole servono a poco, ci vogliono i fatti”

Domenica al Palaverde alle ore 17.30 (arbitri Mazzoni, Bongiorni e Quarta, diretta in abbonamento su DAZN) la Nutribullet Treviso Basket cerca la sua prima vittoria stagionale nella 10° giornata contro l’Happy Casa Brindisi. Squadra al completo per coach Vitucci, con l’esordio casalingo dei due nuovi stranieri Olisevicius e Robinson. Brindisi dopo 8 sconfitte consecutive nello scorso turno ha ottenuto il primo successo, in casa contro la corazzata Segafredo Bologna (83-75).

Ex: numerosi ex in casa trevigiana, da coach Frank Vitucci (in Puglia dal 2017 all’estate scorsa), ai vice Alberto Morea e Mattia Consoli, ai giocatori Alessandro Zanelli, Andrea Mezzanotte, Ky Bowman e D’Angelo Harrison. Per Brindisi c’è Eric Lombardi, a Treviso dal 2017 al 2019.

Biglietti: Casse del Palaverde aperte domenica dalle 16.00. Vendita attiva anche on line su www.vivaticket.it

DICHIARAZIONI COACH FRANK VITUCCI

“In questo momento le parole servono a poco, ci vogliono i fatti. Vogliamo fortemente schiodarci da questo zero in classifica e iniziare il cammino verso la salvezza. Per noi è un crocevia importante per dimostrare qualcosa a noi stessi e anche al pubblico, dobbiamo trovare dentro di noi le energie fisiche, mentali, di determinazione e durezza per fare nostro il match a tutti i costi.

Brindisi verrà al Palaverde con il morale alto dopo l’ultima vittoria, ma in questo momento l’avversario che ci troveremo di fronte conta poco, quello che conterà di più saremo noi e il nostro approccio alla partita. Dobbiamo trovare dentro di noi tutta l’energia possibile, credere in noi stessi e nella nostra voglia di portare a casa la prima vittoria, chiunque ci sia di fronte.”

Come si stanno inserendo i due nuovi?

“I due nuovi stanno continuando il processo di integrazione, Justin Robinson che era un po’ più indietro dopo una settimana piena di allenamenti ha dato buoni segnali, mentre Olisevicius ha già dimostrato domenica di essere a buon punto, speriamo che la loro energia ed esmperienza possa darci quel quid in più che finora ci è mancato.”

LE INIZIATIVE CON CALENDARIO PERAZZA, CRICH – PDM, SPECIAL OLYMPICS E FABA-RACCONTASTORIE

Una domenica ricca di iniziative in occasione del match per la 10° di campionato al Palaverde (inizio gara ore 17.30) contro l’Happy Casa Brindisi.

Biglietteria attiva su www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket. Domenica casse aperte al Palaverde dalle 16.00.

CRICH – Lo sponsor di giornata sarà Crich, l’industria dolciaria veneta sponsor storico di maglia di TVB, che inviterà ad assistere alla partita la squadra di basket in carrozzina della PDM TReviso (serie A) che è da sempre legata alla società biancoceleste e da quest’anno sulle maglie porta il logo di Crich, che sostiene l’attività del sodalizio capitanato da Paolo Barbisan. Il Presidente della PDM e i giocatori che saranno reduci dal match di campionato che sabato li vedrà impegnati alle 17.00 a Sant’Antonino contro Taranto. Inoltre Crich prima e dopo la gara in un’apposita postazione venderà per beneficenza i suoi panettoni a fronte di una donazione per un progetto contro la malnutrizione infantile in Sierra Leone promosso dalla onlus italiana Around Us.

Bruno Rossetto Amministratore Delegato di Crich, che omaggerà con una confezione di biscotti natalizi tutto il pubblico del Palaverde, domenica nell’intervallo presenterà la PDM e il nuovo abbinamento con il logo dell’azienda che campeggia su maglie e sopramaglie degli atleti di basket in carrozzina di serie A.

FABA – Non solo Crich protagonista domenica al Palaverde, infatti nel prepartita spazio a Faba, il Raccontastorie, un regalo perfetto per il Natale dei bambini che in anteprima al match con Brindisi farà giocare in maniera interattiva il pubblico con un semplice gioco on line tramite lo smartphone e il cubo maxischermo del Palaverde. Per i primi classificati in regalo Faba.

SPECIAL OLYMPICS

In occasione della alla Special Olympics European Basketball Week 2023 , in collaborazione con LBA che aderisce all’iniziativa, verrà fatta domenica opera di sensibilizzazione al Palaverde. Gli arbitri del match come su tutti i campi della Serie A entreranno con le maglie Special Olympics e durante la partita verranno comunicati i valori di Special Olympics al pubblico.

CALENDARIO PERAZZA

Al fan shop del Palaverde (e on line su calendarioperazza.it) da domenica si potrà acquistare, in versione da tavolo o da parete, il nuovo Calendario Perazza 2024 con i giocatori di TVB. Ricavato in beneficenza allo IOV (Istituto Oncologico Veneto) e alla Pediatria dell’Ospedale di Treviso.

—

Uff. Stampa e Comunicazione Nutribullet Treviso Basket