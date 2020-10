Treviso – Cantù, le parole di Carroll

Jeffrey Carroll, ala di Treviso Basket:

“Il mio pensiero riguardo alla partita di domenica contro Cantù è che si tratta di una grande opportunità, la perfetta occasione per tornare sulla strada giusta e dimostrare di aver lavorato bene. Ci stiamo davvero focalizzando su tutti i nostri errori, che non possiamo più commettere nelle prossime partite. La settimana è andata bene, ci stiamo allenando intensamente e stiamo lavorando per riuscire a lottare per tutti i 40 minuti e fare il nostro gioco in difesa e in attacco per tutta la partita. Per quanto riguarda l’arrivo di Michal Sokolowski, siamo davvero entusiasti di averlo qui con noi, un’addizione importante per la squadra. Si tratta di un giocatore molto equilibrato, che ci darà una grande mano e sarà importante sotto tanti punti di vista.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.