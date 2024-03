Treviso-Cremona, Cavina: “Dovremo avere lucidità nel finale”

Domenica 17 marzo alle 20:00 la Vanoli Cremona affronterà nella 23ª giornata di Serie A LBA la NutriBullet Treviso Basket al PalaVerde. Presso la sala stampa del PalaRadi, Coach Demis Cavina ha presentato la partita.

«La settimana è stata incentrata principalmente nell’inserire Corey Davis che si è presentato bene in termini atletici e emotivi. Ha grande ambizione e su questa lavoreremo tanto.È un giocatore che si inserisce in un gruppo che fa dell’organizzazione il suo punto di forza, quindi utilizzeremo anche la sua esperienza per velocizzare il processo di inserimento. Ha fatto appena 2 allenamenti con i compagni ma fin da subito si è reso molto disponibile, ha portato energia nuova e una delle sue doti principali è anche la vocalità: a noi serviva tanto questo e sono certo che la sua leadership ci sarà d’aiuto fin da subito.

Un altro tema importante è il recupero degli infortunati che sono rientrati tutti in gruppo. La gestione è focalizzata sulla partita, quindi tutto quello che stiamo facendo è per cercare di farli giocare domenica in un match dove conosciamo molto bene la pericolosità dei nostri avversari in termini di talento, la capacità di trovar tiri anche fuori dai giochi e soprattutto sappiamo quanto Treviso è forte in casa, col fattore campo. Sappiamo che ambiente troveremo però devo dire che quest’anno, anche nelle trasferte più impegnative, abbiamo sempre risposto alla grande giocando sempre ottime partite. Dobbiamo ovviamente essere capaci di migliorare le statistiche, sia dei tiri liberi che ci hanno penalizzato a Brindisi che nel tiro da fuori come l’ultima partita in casa. Dovremo semplicemente avere lucidità nel finale con l’obiettivo proprio di portare la partita in un finale punto a punto.

Permettetemi infine di fare un grandissimo in bocca al lupo a un ragazzo che è stato con noi 2 anni, una persona strepitosa: Jalen Cannon. Un grandissimo in bocca al lupo per questo finale di stagione perché lui possa ottenere i risultati che merita, visto l’impegno, visto la persona che è Jalen e per quello che ha dato a questo gruppo e a questa società».

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Eurosport 2.

Ufficio Stampa Guerino Vanoli Basket Cremona